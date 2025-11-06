Захарова рассказала, как Украина вернулась на 82 года назад

Киев спустя 82 года после освобождения от нацистов вновь оказался оккупирован, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева. По ее словам, нацистская идеология стала государственной на Украине.

Страна потеряла суверенитет. Сегодня под флагом так называемых декоммунизации и деколонизации киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом, Россией и нашим общим прошлым, — отметила Захарова.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Институт нацпамяти Украины своими списками, отменяющими русскую историю и культуру, покрыл «эпоху [президента Украины Владимира] Зеленского» несмываемым клеймом нацизма. Он рассказал, что в опубликованный институтом «Список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики», попали поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, писатель Иван Тургенев и другие классики.

Тем временем бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн утверждает, что на сегодняшний день реальную власть на Украине контролируют неонацисты и после краха вооруженных сил все они убегут за границу. При этом Россия «наведет порядок» в стране, убежден эксперт.