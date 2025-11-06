Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве Нетрезвый мужчина взорвал страйкбольную гранату в ТЦ Dream Yellow в Киеве

Взрыв, предположительно, страйкбольной гранаты произошел в торговом центре Dream Yellow в Киеве, передает агентство УНИАН. Журналисты отметили, что никто не пострадал.

Личность человека, который совершил правонарушение, пока неизвестна, по данным СМИ, это был мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работают правоохранительные органы, говорится в материале.

Ранее на территории ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба. В результате ЧП пострадали двое. Причины стрельбы не сообщаются. Официальные ведомства и местные власти ситуацию пока не комментировали. Также неизвестно, есть ли жертвы среди присутствующих на месте происшествия.

До этого в Киевской области разразился скандал из-за кота. Животное забрали себе сотрудники территориального центра комплектования. Кадры похищения питомца сняла уличная камера. Возмущенные хозяева потребовали возвращения «мобилизованного» животного. По версии местных каналов, животное на улице украл пьяный сотрудник ТЦК для своего сына.