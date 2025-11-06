Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 02:02

Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве

Нетрезвый мужчина взорвал страйкбольную гранату в ТЦ Dream Yellow в Киеве

Фото: Социальные сети

Взрыв, предположительно, страйкбольной гранаты произошел в торговом центре Dream Yellow в Киеве, передает агентство УНИАН. Журналисты отметили, что никто не пострадал.

Личность человека, который совершил правонарушение, пока неизвестна, по данным СМИ, это был мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работают правоохранительные органы, говорится в материале.

Ранее на территории ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба. В результате ЧП пострадали двое. Причины стрельбы не сообщаются. Официальные ведомства и местные власти ситуацию пока не комментировали. Также неизвестно, есть ли жертвы среди присутствующих на месте происшествия.

До этого в Киевской области разразился скандал из-за кота. Животное забрали себе сотрудники территориального центра комплектования. Кадры похищения питомца сняла уличная камера. Возмущенные хозяева потребовали возвращения «мобилизованного» животного. По версии местных каналов, животное на улице украл пьяный сотрудник ТЦК для своего сына.

Украина
Киев
гранаты
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, являются ли сплетни на работе грехом
В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ
Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях
Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда
«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома
Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине
Российские военные заявили о скором освобождении Купянска
Захарова рассказала, как Украина вернулась на 82 года назад
Над российским городом прогремело два взрыва
Названо условие полного излечения трихомониаза
Песков прокомментировал текущую ядерную угрозу
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
Убийство, аномалии или постанова? Что на самом деле случилось с Усольцевыми
ВСУ массово распродают западную помощь: что и почем уходит налево
Трамп поставил США на первое место в ядерном рейтинге
ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для россиян
Аэропорт Иваново закрыли
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Волгоградом
Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры
Путин раскрыл, чем заменить идеологию в формуле общности народов СССР
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.