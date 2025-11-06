Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 02:20

Названо условие полного излечения трихомониаза

Врач Стратонова: трихомониаз полностью вылечивается при соблюдении рекомендаций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полное излечение от трихомониаза возможно при строгом соблюдении всех назначений лечащего врача, заявила NEWS.ru заведующая женской консультацией Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Стратонова. По ее словам, необходимо полностью исключить половые контакты и строго соблюдать гигиену.

Если трихомониаз подтвержден лабораторно, необходимо строго соблюдать назначения врача. Основу лечения составляют противопротозойные препараты, назначаемые в индивидуальной дозировке. Самостоятельное изменение схемы или досрочная отмена терапии недопустимы — это приводит к формированию устойчивых форм возбудителя и рецидивам. На время лечения важно исключить половые контакты и строго соблюдать правила гигиены, чтобы избежать повторного заражения, — пояснила Стратонова.

Врач отметила, что также рекомендовано ограничить употребление алкоголя, острой пищи и кофеина. По словам специалиста, поддерживающую роль играет рациональное питание с преобладанием овощей и белковых продуктов.

Также во время лечения трихомониаза рекомендовано ограничить употребление алкоголя, острой пищи и кофеина — эти вещества повышают нагрузку на печень, участвующую в метаболизме лекарственных средств, и могут снижать эффективность терапии. Поддерживающую роль играет рациональное питание: преобладание овощей, белковых продуктов, кисломолочной пищи помогает нормализовать микрофлору. Следует избегать перегревания, стрессов и переутомления, поскольку они ослабляют иммунную систему, — пояснила Стратонова.

Она добавила, что после завершения курса терапии проводится контрольное обследование через два месяца. По словам специалиста, при положительном исходе рекомендуется сохранять осторожность и проходить регулярные осмотры.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что полиомиелит проявляется симптомами, сходными с ОРВИ или менингитом, однако его отличает специфическая особенность — асимметричный вялый паралич без потери чувствительности. Он отметил, что симптомы этого заболевания зависят от его формы.

