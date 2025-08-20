Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Азербайджан не будет участвовать в конкурсе «Интервидение»

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Азербайджан не примет участия в конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России, передает РИА Новости. Одной из причин назвали дефицит времени для подготовки. Отмечается, что Баку, как и ОАЭ, не направлял организаторам окончательное решение о своем участии.

Официально ОАЭ и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в «Интервидении», — отметили в пресс-службе «Интервидения».

Россию на «Интервидении-2025» представит певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он уже опубликовал клип на композицию «Прямо по сердцу», которую намерен исполнить на международном конкурсе. Артист отметил, что осознает историческую миссию своего грядущего выступления.

До этого США подтвердили свое участие в «Интервидении-2025». Всего в конкурсе на данный момент заявлена 21 страна. Организаторы рассказали, что в список также вошли Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР.

Ранее стало известно, что композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем представит Катар в составе международного жюри «Интервидения». С 2018 года он возглавляет Центр музыкальных дел при Министерстве культуры Катара.

