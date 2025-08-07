В состав жюри «Интервидения-2025» вошел композитор из арабской страны Музыкант из Катара стал членом жюри конкурса «Интервидение»

Композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем представит Катар в составе международного жюри музыкального конкурса «Интервидение», сообщает пресс-служба мероприятия. С 2018 года он возглавляет Центр музыкальных дел при Министерстве культуры Катара.

Халид Аль-Салем стал новым членом жюри «Интервидения-2025» от Катара. Он широко известен в своей родной стране и за ее пределами благодаря таланту органично сочетать традиционную восточную музыкальную эстетику с современными композиторскими техниками, — отмечается в публикации.

Катарский композитор пишет и аранжирует звуковые айдентики для национальных учреждений, создает и ставит театральные и музыкальные произведения, а также координирует официальные музыкальные мероприятия по всему Катару.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о деталях своего выступления на «Интервидении-2025». Он сообщил, что исполнит песню, написанную Максимом Фадеевым, а сам продюсер выступит в качестве бэк-вокалиста. Конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Номер SHAMAN уже называют одной из самых ярких интриг музыкального вечера.