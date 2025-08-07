Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:13

В состав жюри «Интервидения-2025» вошел композитор из арабской страны

Музыкант из Катара стал членом жюри конкурса «Интервидение»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем представит Катар в составе международного жюри музыкального конкурса «Интервидение», сообщает пресс-служба мероприятия. С 2018 года он возглавляет Центр музыкальных дел при Министерстве культуры Катара.

Халид Аль-Салем стал новым членом жюри «Интервидения-2025» от Катара. Он широко известен в своей родной стране и за ее пределами благодаря таланту органично сочетать традиционную восточную музыкальную эстетику с современными композиторскими техниками, — отмечается в публикации.

Катарский композитор пишет и аранжирует звуковые айдентики для национальных учреждений, создает и ставит театральные и музыкальные произведения, а также координирует официальные музыкальные мероприятия по всему Катару.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о деталях своего выступления на «Интервидении-2025». Он сообщил, что исполнит песню, написанную Максимом Фадеевым, а сам продюсер выступит в качестве бэк-вокалиста. Конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Номер SHAMAN уже называют одной из самых ярких интриг музыкального вечера.

Интервидение
Катар
конкурсы
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.