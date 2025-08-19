Пашинян: соглашение с Азербайджаном откроет железнодорожную коммуникацию

Благодаря соглашению с Баку Ереван сможет обеспечить железнодорожную коммуникацию с Ираном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге. Он подчеркнул, что страна сможет получить выход к Черному морю, пишет ТАСС.

Одно из наших ключевых соглашений с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе. На практике это откроет новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, — сообщил Пашинян.

Ранее армянский премьер подчеркнул, что закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир между Баку и Ереваном. По его словам, «некоторые силы» использовали тему региона как инструмент для того, чтобы помешать становлению независимости Армении и ее развитию.

Также Пашинян заявил об уверенности в мире между Азербайджаном и Арменией. Он назвал подписанное соглашение «совершенно новой реальностью». По словам политика, в ней должны быть отвергнуты месть и враждебность. Пашинян также выразил уверенность, что парафирование мирного договора с Баку, состоявшееся 8 августа, стало «поворотным моментом».