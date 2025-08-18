Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иберис — неприхотливый многолетник, который покоряет обильным цветением, напоминающим снежную вуаль, и приятным медовым ароматом. Сажаю его в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов.

Его главные преимущества: засухоустойчивость, морозостойкость (до −23 °C) и способность расти везде — даже на бедных почвах. Цветет дважды: в мае — июне и августе — сентябре, привлекая бабочек и пчел. Для пышного цветения достаточно солнечного места и редкого полива — настоящая находка для ленивых садоводов!

В сентябре можно посадить семена под зиму — разбросайте их по поверхности рыхлой почвы, слегка присыпьте песком и полейте. Весной всходы прореживают, оставляя 15 см между растениями. Иберис идеален для альпийских горок, бордюров и рокариев, а его вечнозеленая листва декоративна даже зимой.

Ранее были названы многолетники, которые не боятся мороза и будут цвести даже после снегопада.

