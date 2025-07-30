Не боятся мороза и будут цвести даже после снегопада: цветы-моржи для сада

Не боятся мороза и будут цвести даже после снегопада: цветы-моржи для сада

Некоторые выносливые многолетники не боятся мороза и способны цвести на даче даже после снегопада, создавая яркие клумбы в унылом осеннем пейзаже.

Хризантемы корейские с их пышными соцветиями выдерживают понижение температуры до −7 °C, продолжая цвести после первых снегопадов. Астры многолетние (новобельгийские и новоанглийские) с фиолетовыми, розовыми и белыми звездочками цветов украшают сад до конца ноября. Настоящие цветы-моржи для сада!

Для продления цветения важно выбирать позднецветущие сорта, сажать их на солнечных местах с хорошо дренированной почвой, регулярно удалять увядшие соцветия и в начале осени подкормить калийно-фосфорными удобрениями для укрепления корневой системы. Эти растения не требуют укрытия на зиму, а их семенные головки, оставленные до весны, станут дополнительным украшением зимнего сада и кормом для птиц.

Ранее был назван цветок, который переживет любую жару и непогоду и будет благоухать на всю дачу.