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16 июля 2025 в 06:31

Этот цветок переживет любую жару и непогоду и будет благоухать на всю дачу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетняя гвоздика — это идеальное растение для сада, сочетающее в себе декоративность, неприхотливость и долгое цветение. Этот цветок переживет любую жару и непогоду и будет благоухать на всю дачу.

Ее главные преимущества — устойчивость к засухе и морозам (некоторые виды выдерживают до -40 °C), что делает ее отличным выбором для разных климатических зон. Цветет гвоздика обильно и продолжительно — с мая по сентябрь, в зависимости от вида, наполняя сад яркими красками и приятным ароматом, который привлекает пчел и бабочек.

Растение предпочитает солнечные места, но некоторые виды хорошо переносят легкую полутень, а главное — не требует частого полива, довольствуясь естественными осадками. Размножается она легко — семенами, черенками или делением куста. Гвоздика десятилетиями растет на одном месте не теряя декоративности и становится настоящим украшением сада без лишних хлопот!

Ранее были названы многолетники, которые цветут даже в дождь, холод и засуху.

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