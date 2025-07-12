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12 июля 2025 в 14:00

Цветут даже в дождь, холод и засуху — вот это стойкость: чудо-многолетники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если лето выдалось холодным, дождливым или засушливым, эхинацея пурпурная станет идеальным выбором — этот многолетник цветет с июля до сентября, не боясь ни перепадов температур, ни недостатка солнца.

Еще один надежный вариант — рудбекия, которая радует яркими «солнечными» цветами даже в плохую погоду и требует минимального ухода. Астильба тоже не подведет — ее пушистые метелки выдерживают затяжные дожди и тень, сохраняя декоративность все лето. Для засушливых условий подойдет тысячелистник, который цветет даже в жару и на бедных почвах. Вот это стойкость!

Эти чудо-многолетники не только цветут в дождь, холод и засуху, но и создадут яркие пятна в саду, требуя лишь редкого полива и отсутствия застоя воды. Главное — не пересаживать их в разгар сезона и мульчировать почву для сохранения влаги!

Ранее был назван многолетник, который можно сеять на протяжении всего лета: вынесет засуху, дожди и морозы.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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