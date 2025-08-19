Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 15:14

«Спасибо коллегам из ФСБ»: Аксенов раскрыл правду о покушениях на него

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили четыре покушения на него в прошлом году. По его словам, противник не оставит своих попыток.

На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник еще задач со своих исполнителей не снял, — рассказал глава региона.

До этого военнослужащий из Керчи выразил Аксенову благодарность за освобождение из украинского плена. По словам бойца спецоперации, его переполняет счастье и по прибытии домой все свое первое время он посвятит семье.

Ранее житель Харькова на северо-востоке Украины ударил ножом в висок сотрудника полиции, когда его пытались мобилизовать. Мужчина ранил троих сотрудников территориального центра комплектования, после чего сбежал через дворы. Однако в конечном счете 36-летнего украинца нашли и задержали.

Также сообщалось, что сотрудники ТЦК задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви священника Федора Гнетецкого и диакона Ивана Дмитрука. Их насильно вывезли и перевозили между военными полигонами в Черновицкой области.

