«Спасибо коллегам из ФСБ»: Аксенов раскрыл правду о покушениях на него Аксенов сообщил, что ФСБ предотвратила четыре покушения на него в 2024 году

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили четыре покушения на него в прошлом году. По его словам, противник не оставит своих попыток.

На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник еще задач со своих исполнителей не снял, — рассказал глава региона.

