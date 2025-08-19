Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом

NEWS.ru рассказывает о том, как приготовить самые вкусные соленые огурцы. Делаем аппетитную закуску соленым способом!

Что нужно: свежие огурцы — 1,6–1,8 кг (лучше брать грунтовые с плотной кожурой), чеснок свежий — 5–6 крупных зубков, зонтики укропа — 3–4 шт. (можно с семенами), листья хрена — 1–2 шт. (среднего размера), вишневые листья — 4–5 шт., каменная соль — 90 г (3 полные ст. л.) и вода — 1,5–1,6 л.

Как посолить огурцы холодным способом: сначала вымачиваем овощи 3–4 часа в ледяной воде, аккуратно срезаем кончики с обеих сторон. Первый слой в банке — пряности и зелень. Основной слой — огурцы. Верхний слой — ароматные листья.

Заливка готовится так: в охлажденной воде растворяем соль и заливаем этим огурцы. Накрываем воздухопроницаемой тканью и держим в комнатных условиях 48–60 часов. Не забывайте время от времени убирать образующуюся пену.

После появления характерного аромата переносим в холод. Через 5 суток хрустящая заготовка будет готова! Как видите, огурцы холодным способом готовятся очень просто.

