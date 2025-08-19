Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:34

Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом

Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru рассказывает о том, как приготовить самые вкусные соленые огурцы. Делаем аппетитную закуску соленым способом!

Что нужно: свежие огурцы — 1,6–1,8 кг (лучше брать грунтовые с плотной кожурой), чеснок свежий — 5–6 крупных зубков, зонтики укропа — 3–4 шт. (можно с семенами), листья хрена — 1–2 шт. (среднего размера), вишневые листья — 4–5 шт., каменная соль — 90 г (3 полные ст. л.) и вода — 1,5–1,6 л.

Как посолить огурцы холодным способом: сначала вымачиваем овощи 3–4 часа в ледяной воде, аккуратно срезаем кончики с обеих сторон. Первый слой в банке — пряности и зелень. Основной слой — огурцы. Верхний слой — ароматные листья.

Заливка готовится так: в охлажденной воде растворяем соль и заливаем этим огурцы. Накрываем воздухопроницаемой тканью и держим в комнатных условиях 48–60 часов. Не забывайте время от времени убирать образующуюся пену.

После появления характерного аромата переносим в холод. Через 5 суток хрустящая заготовка будет готова! Как видите, огурцы холодным способом готовятся очень просто.

Ранее мы публиковали рецепт кабачковой икры с кедровыми орешками.

общество
домашние заготовки
рецепты
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сами звонят мошенникам по четырем причинам
Трамп назвал главную ошибку Украины в конфликте с Россией
Машинист московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.