19 августа 2025 в 17:26

«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане на 17 лет посадили местного жителя, который неоднократно насиловал 15-летнюю племянницу. Дело против насильника завели лишь после огласки СМИ. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Родственник-растлитель

О том, что взрослый мужчина из города Тараз подвергает насилию свою 15-летнюю племянницу, местные СМИ написали в феврале этого года. К журналистам обратилась мать пострадавшей Зухра.

«Я узнала об этом от своей снохи. Оказалось, что моего ребенка насиловал родной зять. Дочь молчала, но в итоге решилась признаться своей двоюродной сестре. Когда я услышала это, была в шоке. Мы немедленно поехали в областную больницу на обследование, и мои самые страшные опасения подтвердились», — рассказывает Зухра.

Оставили наедине с насильником

Хотя проверка началась в январе по заявлению матери, мужчина долгое время оставался на свободе. При этом Зухра сетовала на то, что ее дочь фактически оставляли наедине с преступником в отделе полиции.

«Мы позвонили в 102, и началось следствие. Однако ход расследования вызывает у меня возмущение. Мою дочь оставили наедине с педофилом в отделе полиции, и после этого она вышла в слезах и дрожащая. Я не знала об этом. Через два дня нас вызвали, в рамках следствия мы поехали домой к зятю, где дочь показала, что и как происходило», — рассказывала женщина в интервью изданию ORDA.

Вину не признал

Мать рассказывала, что дочь часто навещала сестру, чтобы помогать с маленькими детьми. Со временем ее муж начал проявлять к девочке интерес. Но первое время девочка боялась сообщить кому-то о происходящем.

В итоге специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам тюремного заключения.

«Суд постановил взыскать с него пять миллионов тенге в качестве компенсации морального ущерба. Назначено максимальное наказание по данной статье. Однако сам мужчина свою вину так и не признал», — сообщила адвокат потерпевшей Алия Арзымбетова.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
