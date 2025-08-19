Труп с дырой в голове набрал кредитов: странная смерть петербуржца в Крыму

Сестра погибшего в Феодосии петербуржца Константина требует разобраться в причинах его смерти. Мужчина скончался якобы от случайного отравления газом, но сразу после смерти с его счетов пропали деньги. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Нашли дважды

Сестра Константина Яна рассказывает, что трагедия в их семье произошла минувшей зимой. Из Санкт-Петербурга в Феодосию мужчина поехал со своей подругой, чтобы купить там земельный участок с домом.

На месте они сняли квартиру, в которой, по словам подруги Константина, была установлена неисправная газовая колонка. Женщина утверждала, что нашла мужчину мертвым на следующее утро после заезда.

Уголовное дело было заведено на сотрудников «Крымгазсетей», однако до сих пор не установлено, кто в злополучный день проверял технику.

Более того, в уголовном деле указаны две даты обнаружения трупа и два разных адреса. По одной версии, труп мужчины нашли 30 января в ванной на улице Дружбы, по другой — 4 февраля Константина обнаружили мертвым на улице Куйбышева.

Деньги начали снимать после скорой

Другое важное обстоятельство — со счета Константина пропало 2,5 млн рублей, которые были предназначены для покупки участка, но они исчезли с карты на следующий же день. Также с разных карт мужчины были оформлены кредиты.

Сестра Константина отмечает, что снимать средства с карт мужчины его подруга начала через час после того, как приехала скорая и констатировала смерть.

«Через час после скорой она начала снимать его денежные средства с его личных счетов, взяты огромные кредиты во всех банках. Со слов сожительницы, она дала взятку заведующему моргом Феодосии, нужно было морг покормить», — рассказывает Яна в интервью Telegram-каналу «Mash на волне».

Теперь после начала наследственного процесса перед родителями Константина появились кредитные обязательства.

Дыра в голове, но смерть — от газа

Также Яна сетует на то, что следствие не обратило внимания на следы насилия на теле ее брата.

«На теле брата видны травмы. Рваная кожа под бровью, синяки, царапины, гематомы, дыра в голове, пена в легких, в бронхах. Эксперты это проигнорировали. Не зафиксированы признаки присутствия газа в документах. Криминалистов не вызвали», — возмутилась женщина.

При этом подруга Константина перестала выходить на связь. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести очередное расследование смерти 35-летнего мужчины.

«Заявительница сообщает о неполноте расследования и высказывает предположение о криминальном характере смерти родственника. В СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело», — отметили в информационном центре СКР.

