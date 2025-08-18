$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля

Чиновника из оборонной отрасли Израиля задержали в США за педофилию, но затем отпустили под залог и дали вернуться в Тель-Авив. Официальные власти Израиля позднее пытались приуменьшить масштаб преступления. NEWS.ru рассказывает, в чем подозревают госслужащего.

Интимная переписка

38-летний Том Александрович — исполнительный директор отдела обороны Национального киберуправления Израиля. Недавно он был арестован полицией Лас-Вегаса и другими органами власти Невады, которые проводили тайное расследование, направленное против пользователей интернета, пытающихся совершить сексуальное насилие над детьми, пишет The Guardian.

Том Александрович был одним из нескольких предполагаемых растлителей, которых удалось поймать на интернет-наживку в течение двухнедельной операции. По версии обвинения, мужчина вел интимную переписку с ребенком, склоняя несовершеннолетнего к половому акту.

$10 тысяч за защиту

Согласно документам полиции Лас-Вегаса, после первого судебного заседания он был освобожден из-под стражи под залог в $10 тысяч (796,032 тысячи рублей) и вернулся в Израиль.

Мужчина написал на своей странице в соцсети LinkedIn, что посетил конференцию по кибербезопасности Black Hat Briefings в Лас-Вегасе.

«Две вещи, от которых невозможно укрыться на Black Hat 2025: неустанный шум генеративного искусственного интеллекта и звуки иврита в каждом коридоре», — написал Александрович в сопроводительном посте.

Немного позже страница Александровича в LinkedIn была удалена, а израильские СМИ написали о задержании своего госслужащего в Соединенных Штатах.

Попал в компанию с пастором

В израильской Кибердирекции заявили, что претензии к их сотруднику не носят политического характера. Вечером 16 августа стало известно, что Александровича временно отстранили от должности.

Операцией, которая привела к аресту Александровича и ещё семи мужчин в городе Хендерсон, расположенном недалеко от Лас-Вегаса, руководила целевая группа по борьбе с интернет-преступлениями против детей в Неваде. Все подозреваемые считали, что встречаются с несовершеннолетними, но вместо этого к ним подошли и арестовали сотрудники полиции под прикрытием, сообщили в правоохранительных органах.

Все арестованные были доставлены в тюрьму после задержания, говорится в заявлении столичного управления полиции Лас-Вегаса, которое участвовало в операции вместе с местными, региональными и федеральными правоохранительными органами.

Среди других подозреваемых был 46-летний пастор церкви Лас-Вегас Редемпшн Нил Харрисон Криси. Представитель церкви сообщил телеканалу, что Криси подал в отставку вскоре после освобождения из тюрьмы под залог в размере $10 тысяч (796,032 тысячи рублей).

Согласно законам Невады, склонение ребёнка к половому акту с помощью компьютера может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком от одного года до 10 лет.

