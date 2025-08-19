Педофильская палатка: на музыкальном фестивале изнасиловали ребенка

В Марокко компания мужчин накачала ребенка наркотиками и насиловала его в палатке на фестивале под открытым небом. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Изнасиловали в палатке на празднике

Инцидент произошел во время фестиваля имени принца Мулая Абдаллы в Марокко. Этот музыкальный пленэр проходил в городе Эль-Джадида под открытым небом.

На одной из точек обосновалась группа молодых мужчин. В четверг, 14 августа, на глаза насильникам попался 13-летний мальчик из города Юсуфия, пишет Yabiladi.

Злоумышленники накачали его наркотиками и по очереди изнасиловали в палатке, воспользовавшись праздничной атмосферой вокруг.

«Не может даже сидеть»

Огласке это дело предал Хамид Эль-Руди, координатор местного комитета Марокканской ассоциации по правам человека. По словам правозащитника, сейчас мальчик находится в «критическом и тяжелом состоянии, не может даже сидеть». Ребенок остался без отца, а его мать страдает психическими расстройствами. После инцидента ему удалось добраться до Юсуфии одному на автобусе.

«Он уехал на фестиваль в Эль-Джадиду. После инцидента он вернулся домой на автобусе в плачевном состоянии, что побудило его мать обратиться к соседям, которые затем связались с нами. Когда мы приехали в больницу, куда его доставили, картина была душераздирающей», — поделился Эль-Руди.

Торговал на рынке и сторожил машины

Прокурор суда первой инстанции назначил судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего, которая в пятницу, 15 августа, прошла в больнице Мухаммеда V в городе Сафи. Медицинское заключение подтвердило, что подросток подвергся групповому изнасилованию и нуждался в срочной психологической поддержке.

В субботу, 16 августа, его снова направили в ту же больницу, затем перевели в отделение неотложной помощи из-за невозможности двигаться. Позднее ввиду тяжести состояния мальчика перевели в больницу Марракеша.

В настоящее время ребенок находится в штаб-квартире Королевской жандармерии в Эль-Джадиде вместе с матерью. Расследование продолжается, и он проходит обследование у врача-специалиста и психолога в связи с ухудшением своего психического состояния. Правозащитник отметил, что пострадавший занимался случайными заработками, например продавал пластик на рынках и охранял автомобили. Вероятно, и на празднике в Эль-Джадиде он оказался с целью подработать.

