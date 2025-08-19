Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:10

Педофильская палатка: на музыкальном фестивале изнасиловали ребенка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Марокко компания мужчин накачала ребенка наркотиками и насиловала его в палатке на фестивале под открытым небом. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Изнасиловали в палатке на празднике

Инцидент произошел во время фестиваля имени принца Мулая Абдаллы в Марокко. Этот музыкальный пленэр проходил в городе Эль-Джадида под открытым небом.

На одной из точек обосновалась группа молодых мужчин. В четверг, 14 августа, на глаза насильникам попался 13-летний мальчик из города Юсуфия, пишет Yabiladi.

Злоумышленники накачали его наркотиками и по очереди изнасиловали в палатке, воспользовавшись праздничной атмосферой вокруг.

«Не может даже сидеть»

Огласке это дело предал Хамид Эль-Руди, координатор местного комитета Марокканской ассоциации по правам человека. По словам правозащитника, сейчас мальчик находится в «критическом и тяжелом состоянии, не может даже сидеть». Ребенок остался без отца, а его мать страдает психическими расстройствами. После инцидента ему удалось добраться до Юсуфии одному на автобусе.

«Он уехал на фестиваль в Эль-Джадиду. После инцидента он вернулся домой на автобусе в плачевном состоянии, что побудило его мать обратиться к соседям, которые затем связались с нами. Когда мы приехали в больницу, куда его доставили, картина была душераздирающей», — поделился Эль-Руди.

Торговал на рынке и сторожил машины

Прокурор суда первой инстанции назначил судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего, которая в пятницу, 15 августа, прошла в больнице Мухаммеда V в городе Сафи. Медицинское заключение подтвердило, что подросток подвергся групповому изнасилованию и нуждался в срочной психологической поддержке.

В субботу, 16 августа, его снова направили в ту же больницу, затем перевели в отделение неотложной помощи из-за невозможности двигаться. Позднее ввиду тяжести состояния мальчика перевели в больницу Марракеша.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время ребенок находится в штаб-квартире Королевской жандармерии в Эль-Джадиде вместе с матерью. Расследование продолжается, и он проходит обследование у врача-специалиста и психолога в связи с ухудшением своего психического состояния. Правозащитник отметил, что пострадавший занимался случайными заработками, например продавал пластик на рынках и охранял автомобили. Вероятно, и на празднике в Эль-Джадиде он оказался с целью подработать.

Читайте также:

Пахали за просрочку: украинцы держали в рабстве сотню россиян

Изнасиловал и утопил: гусевскому маньяку накинули 10 лет к пожизненному

$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля

Отомстил за измены отцу: сын наказал мать изнасилованием и был арестован

Жуткий конвейер из детей: няня полюбила педофила и снабжала «игрушками»

изнасилования
педофилы
педофилия
происшествия
криминал
Марокко
дети
подростки
сексуализированное насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
В российском городе появилась улица имени погибшего Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом
«Ситуация вышла из-под контроля»: эксперт о росте цен на бензин
«Петух-задира»: в Госдуме резко поставили Макрона на место после слов о ВСУ
Побег «пушечного мяса», налет на больницу и НПЗ: ВСУ атакуют РФ 19 августа
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.