Изнасиловал и утопил: гусевскому маньяку накинули 10 лет к пожизненному

Число жертв «гусевского мясника» выросло до восьми. Серийный убийца Игорь Юферев признан виновным в убийстве санитарки в 1992 году. NEWS.ru рассказывает о преступлениях душегуба.

Изнасиловал и утопил в реке

Калининградский областной суд в июле рапортовал о вынесении вердикта по очередному делу «гусевского мясника». Еще 10 лет навесили Юфереву к пожизненному сроку за убийство уборщицы в городе Гусеве.

«Вечером 8 ноября 1992 года Юферев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по ул. Железнодорожной в г. Гусеве встретил ранее незнакомую женщину, силой привел ее на берег реки Красной, там изнасиловал и, чтобы скрыть совершенное преступление, задушил потерпевшую. После этого сбросил тело убитой женщины в реку и скрылся», — рассказали в Следственном комитете.

Вырезал всю семью

Юферев, терроризировавший область в 1990-х, был осужден в 1998 году за убийство целой семьи (включая троих детей) и первоначально получил смертную казнь, позже замененную на пожизненное заключение. В 2019 году благодаря современной экспертизе доказали его причастность еще к одному убийству, добавив 17 лет.

Самое жестокое свое преступление Юферев совершил в 1997 году. 14 мая он пришел в гости к семье своего друга Алексея. Хозяина дома не было, и гость остался пить чай с его женой Натальей. Позднее Алексей вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и ушел спать в другую комнату. После этого Наталья намекнула Юфереву, что ему пора домой.

В ответ мужчина вышел из себя, схватил нож и напал на женщину. Часть ударов он нанес в коридоре, остальные — на кровати, рядом со спящим мужем. На теле Натальи было зафиксировано 18 ножевых ранений.

Чтобы скрыть преступление, Юферев убил и Алексея, нанеся ему 12 ударов ножом. Затем он вошел в комнату, где находились их дети — четырехлетняя дочь и новорожденный сын. Дети испугались и начали плакать.

На глазах у сестры мужчина ударил ножом младенца, а затем убил и девочку, нанеся ей как минимум 15 ударов. После этого Юферев выбросил окровавленную сорочку и нож в реку и несколько дней скрывался в лесу.

Игорь Юферев спиной на месте преступления Фото: epp.genproc.gov.ru

Хитрый убийца

В отличие от других серийных убийц Юферев не любит сознаваться в других преступлениях, о которых ранее не было известно. Каждый раз следователи сами выходят на него, с повинной он не обращается.

«Юферев неглупый, я бы даже сказал, хитрый. Достаточно замкнутый — такое ощущение, что построил свой внутренний мир и живет в нем. В общении у него особой потребности не было — находился в СИЗО, в одиночке, и никогда не жаловался. Гулял, читал. Библиотекой пользовался активно», — рассказывает о нем в комментарии Lenta.ru исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Калининградской области Виктор Чирков.

