Раскрыто, сколько дорог к школам отремонтировали в Подмосковье

19 августа 2025 в 17:42

Воробьев: 300 дорог к школам и колледжам отремонтировали в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Подмосковье отремонтировали около 300 дорог к образовательным учреждениям, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, переданным 360.ru, эти работы позволили обеспечить комфорт и безопасность школьников в преддверии 1 Сентября.

Там, где необходимо, поменяли асфальт, обновили разметку на пешеходных переходах, установили ограждения и «лежачих полицейских», отремонтировали знаки. Уделили также внимание состоянию тротуаров, светофоров и наружному освещению, — сказал он.

Воробьев добавил, что в этом сезоне в Подмосковье было обновлено 98 региональных и 188 муниципальных дорог. Наибольшее количество работ выполнено в таких муниципалитетах, как Подольск, Дмитров, Раменское, Балашиха и Шатура. Губернатор отметил, что в этом году за парты сядут более миллиона учеников, из которых 106 тысяч — первоклассники. Благодаря проведенному ремонту дети смогут безопасно и удобно добираться до учебных заведений.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют потратить 9 трлн рублей в ближайшие шесть лет на строительство дорожной инфраструктуры. План дорожного строительства до 2030 года российским кабмином уже утвержден.

