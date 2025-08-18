Свадьба меда и горчицы: необычный рецепт зеленых помидоров на зиму

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 17:24

NEWS.ru предлагает посмотреть на обычную домашнюю заготовку по-новому. Сегодня говорим о маринованных зеленых помидорах. Вкус станет интереснее, если приготовить медово-горчичный маринад!

Нужны: недозрелые томаты — 1,5–2 кг, чеснок — 3–4 дольки, горький перчик — 1 шт. (по вкусу), семена горчицы — 15 г, лаврушка — 2 листа, черный перец — 5 зерен, свежий укроп — 3 ветки. Для заливки: вода — 1,5 литра, натуральный мед — 45 мл, каменная соль — 30 г, белый сахар — 45 г, уксусная эссенция — 100 мл, столовая горчица — 15 г.

Зеленые помидоры на зиму готовятся так: вымытые овощи без плодоножек режем на четвертинки. Далее в чистую банку выкладываем пряности, чесночные дольки, кольца острого перца, Плотно утрамбовываем томаты.

В отдельной кастрюле растворяем в кипятке соль и сахар, добавляем пчелиный мед, уксус и горчичную пасту. Тщательно перемешать массу, чтобы заготовка из зеленых помидоров получилась однородной.

Залить овощи горячим маринадом, заполняя банки до горлышка. Укупориваем, переворачиваем и заворачиваем в плед. Все! Зеленые помидоры на зиму с горчицей и медом станут лучшей зимней закуской на столе!

Ранее мы сообщали, как приготовить кабачки по-грузински.

