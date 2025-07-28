Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

NEWS.ru предлагаем сделать кабачки по-грузински. На готовку потратите 10 минут! Рецепт — в материале NEWS.ru.

Понадобится: 2 молодых кабачка, 2 ст. л. масла виноградной косточки, 2 зубчика чеснока (давленых), 1 спелый помидор (или 1 ст. л. ткемали), ½ ч. л. смеси хмели-сунели, ¼ ч. л. молотых семян кориандра, соль, свежемолотый перец, пучок кинзы и тархуна.

Кабачки на сковороде по-грузински готовятся так: их шинкуем полумесяцами, обжариваем в раскаленном масле 2 минуты до корочки. Вводим чесночную пасту и рубленый томат, приправляем грузинскими специями.

Тушим кавказское блюдо 3 минуты в соусе из собственного сока. Можно сбрызнуть кабачки по-грузински гранатовым наршарабом перед подачей.