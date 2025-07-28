Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 22:45

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru предлагаем сделать кабачки по-грузински. На готовку потратите 10 минут! Рецепт — в материале NEWS.ru.

Понадобится: 2 молодых кабачка, 2 ст. л. масла виноградной косточки, 2 зубчика чеснока (давленых), 1 спелый помидор (или 1 ст. л. ткемали), ½ ч. л. смеси хмели-сунели, ¼ ч. л. молотых семян кориандра, соль, свежемолотый перец, пучок кинзы и тархуна.

Кабачки на сковороде по-грузински готовятся так: их шинкуем полумесяцами, обжариваем в раскаленном масле 2 минуты до корочки. Вводим чесночную пасту и рубленый томат, приправляем грузинскими специями.

Тушим кавказское блюдо 3 минуты в соусе из собственного сока. Можно сбрызнуть кабачки по-грузински гранатовым наршарабом перед подачей.

общество
рецепты
кулинария
кабачки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоссальные размеры»: до каких значений выросли военные расходы НАТО
Киев получил тревожное сообщение от европейских спонсоров
«Враг России», «подыгрывает Путину»: зачем Трамп «играет в ультиматумы»
«Пошлет его»: продюсер о предстоящем разводе Кудрявцевой с мужем
«Скабрезная песенка»: Афганистан ответил на сообщения о гимне с черепами
Курс доллара на российском межбанковском рынке ускорил рост
Стена обрушившегося в Астрахани дома рухнула на женщину
Грузовой вагон попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
«Это не конец». Прилучный и Муцениеце продолжили войну за сына. Все детали
Адвокат Прилучного прокомментировала место жительства его сына от Муцениеце
«Работа восстановлена»: аэропорт Жуковский вернул доступ к сайту
Принимаем бой: взломали «Госуслуги» — что делать
Появились кадры с российским моряком с подбитого сухогруза Eternity C
Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
В США объяснили, как расценивать доставку ядерного оружия в Британию
Российская сторона распорядилась закрыть пункты пропуска с Украиной
Тело трехлетнего ребенка прибило к пляжу популярного курорта
Российских туристов заселили в полуразрушенные номера на популярном курорте
Петросян и Степаненко попали под суд из-за 500 тысяч: что еще не поделили
Медикам пришлось снять скальп с мужчины после поездки на самокате
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.