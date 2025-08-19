Лечо с азиатским характером — секрет в кокосовом молоке

Лечо с азиатским акцентом — это интересная интерпретация классического блюда с восточными ароматами. Для приготовления вам понадобится: 1 кг сладкого перца, 500 г баклажанов, 400 мл кокосового молока, кусочек свежего имбиря (3 см), 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ч. л. тростникового сахара и 1 ч. л. куркумы.

Перец и баклажаны порежьте соломкой и отправьте на предварительно разогретую сковороду, чтобы они обжарились на кунжутном масле. Далее положите натертый имбирь, измельченный чеснок и куркуму, потушите на протяжении пяти минут. Добавьте кокосовое молоко, всыпьте сахар и держите на тихом огне еще 15 минут.

Нежная кремовая текстура получается благодаря кокосовому молоку, а пряная острота имбиря дает глубина вкуса. Идеально сочетается с морепродуктами или курицей. Хранить готовое блюдо можно в холодильнике до 4 дней.

