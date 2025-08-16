Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Аджика «Дымчатый бархат» с копчеными сливами и кофе — секрет моего стейка

Аджика с кофе Аджика с кофе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аджика «Дымчатый бархат» с копчеными сливами — это утонченная вариация классической приправы с благородным вкусом. Для приготовления потребуется 500 г красного перца, 100 г копченых слив без косточек, 3 ст. л. томатной пасты, 1 головка чеснока, 1 ч. л. молотого кофе, 1 ст. л. бальзамического уксуса и 1 ч. л. соли.

Перцы запекают в духовке до мягкости, очищают от кожицы. Копченые сливы и чеснок измельчают в блендере с томатной пастой. Добавляют запеченный перец, кофе, уксус и соль, взбивают до кремообразной консистенции.

Особенность этой аджики с копчеными сливами — бархатистая текстура с глубоким дымчатым вкусом и легкими кофейными нотками. Она идеально подчеркивает вкус говяжьего стейка, дополняет бургеры или служит оригинальным соусом к сырной тарелке. Хранят в стеклянной таре до 14 дней.

Ранее мы поделились рецептом оригинальной хреновины с портвейном.

Анна Скворцова
А. Скворцова
5 лучших соусов к рису: вкусно, просто, по-домашнему
