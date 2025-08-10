Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хреновина «Черный трюфель» с грибами и портвейном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хреновина «Черный трюфель» с грибами и портвейном — это утонченная версия традиционной приправы. Для приготовления потребуется 300 г хрена, 200 г вяленых томатов, 150 г сушеных белых грибов, 100 мл портвейна, 2 ст. л. трюфельного масла и 1 ч. л. черной соли.

Сушеные грибы замачивают в портвейне на 2 часа для восстановления. Хрен и томаты измельчают в блендере, добавляют грибы вместе с винным настоем и взбивают до однородной пасты. Вводят трюфельное масло и соль, затем выдерживают в холодильнике 24 часа для созревания вкуса.

Особенность этого рецепта — бархатистая текстура с насыщенным грибным вкусом и благородными винными нотками. Хреновина идеально подчеркивает вкус говядины «Веллингтон», дичи или стейков. Хранить в стеклянной таре до трех недель.

