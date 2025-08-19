Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 17:48

Мигрант больше года насиловал мальчика в коммунальной квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мигрант больше года насиловал ребенка в коммунальной квартире на Московском проспекте, сообщает «Бриф24». По данным издания, в полицию с заявлением обратился отец ребенка. Возраст несовершеннолетнего не раскрывается.

Правоохранителям мужчина рассказал, что мальчик был жертвой насильника с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция ведет розыск мигранта.

Тем временем в Пермском крае ищут мужчину, который надругался над семилетней девочкой в присутствии двоих ее сверстников. По факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетних возбуждено уголовное дело.

До этого мигрант из Таджикистана попытался изнасиловать 19-летнюю девушку в городе Новая Ладога Ленинградской области. Неработающий 25-летний мужчина настиг ее за углом дома, однако местная жительница смогла дать отпор. Правоохранительные органы арестовали подозреваемого на следующий день и поместили в ИВС. Отмечается, что иностранец состоял на миграционном учете с 2022 года.

