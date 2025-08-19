Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:30

Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины

Политолог Блохин: Трамп решил дать РФ и Украине возможность договариваться самим

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа не присутствовать на возможной встрече глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского объясняется его желанием дать возможность сторонам конфликта договариваться самостоятельно, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Также он подчеркнул, что для американского лидера характерно часто менять мнение.

Трампу свойственно менять позицию. Я думаю, что он еще может ее поменять без каких-либо факторов. В этом весь Трамп. Возможно, он хочет не мешать конфликтующим сторонам. Много кто хочет быть модератором переговорного процесса: и он, и Евросоюз. Может, он хочет предоставить возможность России и Украине договариваться самим. Здесь могут быть какие-то другие причины, о которых мы не знаем. Это в целом характерно для Трампа. Он постоянно меняет свою позицию и делает это довольно часто, — ответил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы переговоры сначала прошли в двустороннем формате.

США
Дональд Трамп
Россия
Украина
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нечаянно проговорился»: в Совфеде указали на важную деталь в словах Стубба
Мужчина совершил самоубийство прямо в здании парламента Финляндии
Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча
«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ
Выросло число пострадавших при взрыве под Рязанью
Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом
Россиянин изнасиловал ребенка в одной из столичных гостиниц
Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью
В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Захарова напомнила Киеву о брошенных пленных украинцах
Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта
«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт
Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины
Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»
Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки
Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального
Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции
В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.