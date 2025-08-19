Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины

Решение президента США Дональда Трампа не присутствовать на возможной встрече глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского объясняется его желанием дать возможность сторонам конфликта договариваться самостоятельно, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Также он подчеркнул, что для американского лидера характерно часто менять мнение.

Трампу свойственно менять позицию. Я думаю, что он еще может ее поменять без каких-либо факторов. В этом весь Трамп. Возможно, он хочет не мешать конфликтующим сторонам. Много кто хочет быть модератором переговорного процесса: и он, и Евросоюз. Может, он хочет предоставить возможность России и Украине договариваться самим. Здесь могут быть какие-то другие причины, о которых мы не знаем. Это в целом характерно для Трампа. Он постоянно меняет свою позицию и делает это довольно часто, — ответил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы переговоры сначала прошли в двустороннем формате.