19 августа 2025 в 15:09

Трамп раскрыл свои планы на первую возможную встречу Путина и Зеленского

Трамп не хочет участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам хозяина Белого дома, он хочет, чтобы переговоры прошли в двустороннем формате.

Нет. Я думал сначала позволить им встретиться, — подчеркнул президент.

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Путина и Зеленского реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Ранее сообщалось, что Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне. Мероприятие может состояться 22 августа. При этом аналитики усомнились, что по итогу такой встречи наметится какой-либо «крупный прорыв».

Также президент США поделился информацией о своих действиях после встречи с Зеленским и лидерами Европейского союза. Он сообщил, что после завершения переговоров он связался по телефону с Путиным. По его словам, подготовка к встрече двух глав государств уже начата, но место будет определено позднее.

