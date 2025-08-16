Стало известно, когда Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной Axios: Трамп планирует провести встречу с РФ и Украиной 22 августа

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что мероприятие может состояться 22 августа.

Как сказано в материале, Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по итогам встречи с президентом России на Аляске заявил о намерении «организовать трехсторонний саммит с [Владимиром] Путиным и Зеленским». При этом авторы статьи усомнились, что по итогу такой встречи наметится какой-либо «крупный прорыв».

Тем временем Дональд Трамп выразил готовность содействовать предоставлению Украине гарантий безопасности при условии, что они не будут связаны с НАТО. По данным источников, хозяин Белого дома отметил, что такой вариант устроил бы Россию.

Кроме того, лидеры Евросоюза в совместном заявлении по итогам саммита президентов России и США обозначили свои условия по урегулированию украинского кризиса. В документе подчеркивается, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности, при этом не может быть ограничений для ВСУ или сотрудничества с другими государствами.