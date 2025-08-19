Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Хрустящие кабачки на зиму по-украински! Маринуем в литровой банке без забот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки по-украински: хрустящая заготовка без стерилизации. Эти кабачки на зиму исчезают с полок первыми! Сочные, с приятной кислинкой и чесночной ноткой — они удивительно напоминают грибы или баклажаны. А главное — готовятся быстро и без хлопот со стерилизацией.

Вам понадобится: 2 кг молодых кабачков или цукини, 3 средние моркови, 1 головка чеснока, 100 г томатной пасты, 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 2 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 1 л воды.

Приготовление: кабачки вымойте, нарежьте кубиками 2×2 см (если кожица жесткая — очистите). Морковь натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс. В кастрюле смешайте воду, томатную пасту, масло, уксус, соль и сахар. Доведите маринад до кипения. Добавьте овощи, аккуратно перемешайте. После закипания варите ровно 15 минут на среднем огне — кабачки должны остаться хрустящими.

Горячую смесь разложите по стерильным банкам, сразу закатайте. Переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Секрет успеха: используйте только молодые кабачки с мелкими семенами. Для пикантности можно добавить щепотку красного перца. Пробовать можно через две недели — за это время овощи идеально пропитаются маринадом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
