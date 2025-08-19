Звезда сериала «Чернобыль» рассказал о сложном периоде в браке

Звезда сериалов «Чернобыль» и «Ольга» Сергей Романович в беседе с «Леди Mail» рассказал, что первые месяцы после рождения дочери в Саудовской Аравии стали настоящим испытанием для его семьи. Актер покинул Россию несколько лет назад вместе с второй женой. В Медине у него родился ребенок.

Первый год после рождения дочки, когда мы жили в Саудовской Аравии в ковидной изоляции, без помощи, только втроем, фактически в чужой для себя стране, был непростым. Непростым было и время, когда я улетал в Америку делать документы на визу, а жена Лиза осталась с дочкой в Стамбуле, опять же — без помощи, да еще и с мыслями об отсутствии у нее работы или любимого дела, — признался Романович.

По мнению актера, наладить отношения в семье помогли несколько факторов. Во-первых, супруга начала реализовывать себя в направлении пилатеса и кинезиологии. А сам Романович, по его признанию, нанял няню и помощницу для дома, а также стал обращать больше внимания на личные потребности избранницы.

