Правительство выделит более 60 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Правительство России направит более 60 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи в клиниках, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Свыше 60 миллиардов рублей будет дополнительно направлено в 2025 году на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. <…> Финансирование поступит из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – говорится в сообщении.

Речь идет о медпомощи с использованием уникальных подходов и методов лечения в трансплантации органов, ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, травматологии, офтальмологии и онкологии. Общий объем финансирования специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в 2025 году превысит 310 млрд рублей.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска начали использовать лиофилизированную плазму крови для оказания первой медицинской помощи на линии боевого соприкосновения. Главе ведомства Андрею Белоусову доложили, что по его поручению специалисты всех группировок войск активно применяют этот компонент вблизи передовой.