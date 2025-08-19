Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:41

Правительство выделит более 60 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России направит более 60 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи в клиниках, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Свыше 60 миллиардов рублей будет дополнительно направлено в 2025 году на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. <…> Финансирование поступит из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – говорится в сообщении.

Речь идет о медпомощи с использованием уникальных подходов и методов лечения в трансплантации органов, ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, травматологии, офтальмологии и онкологии. Общий объем финансирования специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в 2025 году превысит 310 млрд рублей.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска начали использовать лиофилизированную плазму крови для оказания первой медицинской помощи на линии боевого соприкосновения. Главе ведомства Андрею Белоусову доложили, что по его поручению специалисты всех группировок войск активно применяют этот компонент вблизи передовой.

медпомощь
медицина
Правительство РФ
Михаил Мишустин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Московской области накопили долгов за ЖКХ на 60 млрд рублей
Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.