На передовой начали использовать сухую плазму крови для оказания медпомощи ВС России начали пользоваться сухой плазмой крови при оказании первой медпомощи

Российские войска начали использовать лиофилизированную плазму крови для оказания первой медицинской помощи на линии боевого соприкосновения, сообщили в Министерстве обороны РФ. Главе ведомства Андрею Белоусову доложили, что по его поручению специалисты всех группировок войск активно применяют этот компонент вблизи передовой.

Препарат, как отметили в министерстве, отличается простотой транспортировки и хранения. Пакет весит всего 75–90 граммов, содержит устойчивый к механическим воздействиям порошок и не требует специальных условий для хранения.

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы военных, поблагодарив их за службу. Министр также пожелал им дальнейших успехов при выполнении поставленных задач.

Ранее Белоусов наградил медалями «Золотая Звезда» бойцов, которые отличились в ходе СВО. Глава Минобороны поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение поставленных задач. В ведомстве напомнили, что «Золотая Звезда» является высшей государственной наградой России.