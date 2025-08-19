Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:56

Улетные кабачки с крыжовником и смородиной! Маринуем в литровой банке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки, маринованные с перцем и ягодами. Представьте: нежные кабачки, сладкий перец, кисловатый крыжовник и рубиновая смородина в идеально сбалансированном маринаде. Эта закуска — настоящий фейерверк вкусов! Яркая, пикантная, с приятной кислинкой — она украсит и будничный ужин, и праздничный стол. А главное — готовится быстро и без сложных манипуляций.

Вам понадобится: 500 г молодых кабачков, 450 г болгарского перца (лучше разноцветного), 250 г красной смородины, 400 г крыжовника. Для маринада: 1,5 л воды, 90 г соли, 150 г сахара, 75 мл 9% уксуса.

Приготовление. Кабачки вымойте, нарежьте кружочками толщиной 1 см (если кожица жесткая — очистите). Перец очистите от семян, нарежьте широкими полосками. Ягоды переберите, удалите плодоножки, тщательно промойте. В стерилизованные банки укладывайте ингредиенты слоями: кабачки, перец, ягоды — повторяйте, пока банка не заполнится на 3/4.

В кастрюле приготовьте маринад: вскипятите воду с солью и сахаром, в конце влейте уксус. Кипящим маринадом залейте содержимое банок до верха. Накройте крышками, стерилизуйте: 0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут. Аккуратно закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
домашние заготовки
маринады
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Парковку у школ призвали сделать бесплатной в День знаний
Альпинистка сломала ногу на вершине горы и неделю ждет помощи: что известно
В МИД России раскрыли, какой вопрос не обсуждался в ходе саммита на Аляске
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
Одну из улиц в Москве назвали именем Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.