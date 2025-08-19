Улетные кабачки с крыжовником и смородиной! Маринуем в литровой банке!

Кабачки, маринованные с перцем и ягодами. Представьте: нежные кабачки, сладкий перец, кисловатый крыжовник и рубиновая смородина в идеально сбалансированном маринаде. Эта закуска — настоящий фейерверк вкусов! Яркая, пикантная, с приятной кислинкой — она украсит и будничный ужин, и праздничный стол. А главное — готовится быстро и без сложных манипуляций.

Вам понадобится: 500 г молодых кабачков, 450 г болгарского перца (лучше разноцветного), 250 г красной смородины, 400 г крыжовника. Для маринада: 1,5 л воды, 90 г соли, 150 г сахара, 75 мл 9% уксуса.

Приготовление. Кабачки вымойте, нарежьте кружочками толщиной 1 см (если кожица жесткая — очистите). Перец очистите от семян, нарежьте широкими полосками. Ягоды переберите, удалите плодоножки, тщательно промойте. В стерилизованные банки укладывайте ингредиенты слоями: кабачки, перец, ягоды — повторяйте, пока банка не заполнится на 3/4.

В кастрюле приготовьте маринад: вскипятите воду с солью и сахаром, в конце влейте уксус. Кипящим маринадом залейте содержимое банок до верха. Накройте крышками, стерилизуйте: 0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут. Аккуратно закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания.

