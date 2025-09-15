Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:57

«В руках Господа»: Симоньян об экстренной операции по удалению груди

Симоньян призналась после операции по удалению груди, что не боится смерти

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после экстренной операции по удалению груди заявила в Telegram-канале, что не боится смерти. По словам журналистки, она вверила себя в руки Бога.

Спасибо, ребята. Очень растрогали. В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно? обратилась Симоньян к подписчикам.

Ранее телеведущая сообщила об атаке мошенников в соцсетях. По словам Симоньян, ее подписчиков массово стали добавлять в другой Telegram-канал, который не имеет к ней никакого отношения. Она уточнила, что ведет только три канала: основной, домашний и тот, что посвящен литературе и истории. Все официальные страницы отмечены голубыми галочками.

Также главред медиагруппы рассказывала, что находится дома после операции, но испытывает болевые ощущения. Она отметила, что ей предстоит курс лечения, и поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания.

Маргарита Симоньян
операции
бог
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.