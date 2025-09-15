«В руках Господа»: Симоньян об экстренной операции по удалению груди Симоньян призналась после операции по удалению груди, что не боится смерти

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после экстренной операции по удалению груди заявила в Telegram-канале, что не боится смерти. По словам журналистки, она вверила себя в руки Бога.

Спасибо, ребята. Очень растрогали. В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно? — обратилась Симоньян к подписчикам.

Ранее телеведущая сообщила об атаке мошенников в соцсетях. По словам Симоньян, ее подписчиков массово стали добавлять в другой Telegram-канал, который не имеет к ней никакого отношения. Она уточнила, что ведет только три канала: основной, домашний и тот, что посвящен литературе и истории. Все официальные страницы отмечены голубыми галочками.

Также главред медиагруппы рассказывала, что находится дома после операции, но испытывает болевые ощущения. Она отметила, что ей предстоит курс лечения, и поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания.