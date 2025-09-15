Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:52

Глава Роспотребнадзора назвала долю отечественного оборудования в ведомстве

Попова: до 73% всего оборудования в Роспотребнадзоре является отечественным

Анна Попова и Владимир Путин Анна Попова и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

До 73% всего оборудования в Роспотребнадзоре является отечественным, заявила глава ведомства Анна Попова во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь также идет о строительных и отделочных материалах, которые применяются на объектах организации, следует из трансляции Кремля.

Все оборудование отечественное на 73%, это уже очень высокий показатель, — сказала Попова.

Ранее специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест на микоплазменную инфекцию. Он позволяет выявлять в организме человека инфекцию, вызванную бактерией Mycoplasma pneumoniae. Новый тест позволяет получить результаты всего за 25–30 минут, тогда как обычные ПЦР-тесты требуют до двух часов.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. По словам специалистов, набор реагентов позволяет одновременно определять все возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы и риновирусы, а также вирусы гриппа и COVID-19.

Россия
Роспотребнадзор
Анна Попова
Владимир Путин
