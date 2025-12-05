ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:20

Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова

Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин хорошо знает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, они понимают друг друга уже с полуслова. Он также отметил, что Путин и Уиткофф встречались шесть раз.

Путин хорошо знает Уиткоффа. Такой у них разговор действительно дружеский. И они понимают друг друга уже с полуслова, — прокомментировал Ушаков.

Ранее Путин рассказал, что предложения по урегулированию ситуации на Украине, которые Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер представили в Москве, основаны на договоренностях, достигнутых на саммите в Анкоридже.

До этого сообщалось, что Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером с упоминания их прогулки по Москве. Он отметил, что городские власти весьма горды результатами своей работы по развитию столицы. Уиткофф в свою очередь выразил восхищение столицей, назвав ее удивительным местом.

