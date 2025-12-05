Российские военные обнаружили и уничтожили скопление украинских «дронов-ждунов», размещенных на крыше полуразрушенного здания в зоне спецоперации. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Оренбуржец — фронту», видно более 10 «замерших» беспилотников, после чего зафиксирован момент их ликвидации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, которые спасались из-под огня ВСУ. До этого он опубликовал кадры, свидетельствующие об истязаниях мирного населения Харьковской области. Он призвал международное сообщество обратить внимание на эти факты. Дипломат обвинил украинские войска в жестокости по отношению к мирным жителям.

В российских силовых структурах тем временем сообщили, что командование ВСУ назначило в 225-м отдельном штурмовом полку специальные расчеты беспилотников для уничтожения дезертиров. По информации источника, подразделение также контролирует действия механизированных частей и территориальной обороны, чтобы они не оставляли позиции.