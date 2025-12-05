«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме

В Москве 5 декабря стартовал Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ), который предоставил возможность для диалога между предпринимателями со всего мира и представителями власти в исторических регионах России. На полях ТИЭФ руководители бизнес-клуба Resident Network Club Артур Бассам Шемейсани и Инна Зикхер рассказали о своем опыте работы с этими территориями и объяснили, что такое бизнес-патриотизм по-русски.

— Инна, Артур, чем занимается ваш клуб?

— Resident Network Club объединяет в себе деятелей из разных сфер — не только бизнеса, но и смежных областей. Мы мост между государством и предпринимателями, который помогает создавать комфортные условия для безопасного развития бизнеса.

— Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет миссия «Бизнес-патриотизм»?

— «Бизнес-патриотизм» сегодня — это как игра, которая помогает государству работать с людьми и слышать их. Мы идем государству на помощь, чтобы рассказать, как мы можем комфортно реализовать его планы.

Мы работаем с фондом «Перспективное развитие Херсонской области», который предоставляет нам уникальные возможности для строительства качественных, больших, конкурентоспособных предприятий наравне с зарубежными и даже лучше. Когда есть такая поддержка от государства, которую сегодня нам предоставляют на новых территориях, появляется уникальный шанс проявить себя.

Наш клуб проводит круглые столы и предоставляет комплексные решения — это и юридическое сопровождение, и бухгалтерские услуги для того, чтобы бизнес мог расти всесторонне и становился конкурентоспособным на мировой арене.

— Вы московский клуб. Почему заинтересовались работой в исторических регионах России?

— За это отдельная благодарность Руслану Сыртланову (директор фонда «Перспективное развитие Херсонской области». — NEWS.ru). Он партнер нашего нетворк-клуба, который смог объяснить нам все преимущества работы на новых территориях. Рассказать о том, что сегодня это безопасно, что государство дает страховку от непредвиденных ситуаций, чтобы мы могли думать о развитии и заниматься выполнением бизнес-задач. Государство слышит нас, слушает и идет нам навстречу — особенно в новых регионах. Поэтому наш клуб из Москвы идет осваивать эти территории.

Мы всех приглашаем в Resident Network Club, где мы обеспечиваем комплексные решения, позволяющие наладить диалог с новыми территориями, предложить свои бизнес-проекты и развиваться. Западные конкуренты ушли, и место освободилось — мы сможем его достойно занять. Это лишь вопрос времени, когда наши предприятия будут занимать все лидирующие позиции на мировой арене.

