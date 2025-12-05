ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 20:02

Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью

Хинштейн заявил о желании увековечить подвиг российских бойцов в Малой Локне

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Село Малая Локня Суджанского района стало для Курской области «малой Брестской крепостью», заявил губернатор региона Александр Хинштейн. Во время прямой линии с жителями, трансляция которой шла на его странице в соцсети «ВКонтакте», он отметил, что село было почти целиком разрушено в ходе вторжения ВСУ.

Хинштейн пояснил, что такое символическое сравнение обусловлено героической обороной, которая продолжалась в Малой Локне на протяжении 10 дней. В частности, он упомянул Героя России Сергея Чебнева, который посмертно был представлен к награде.

Сергей, к сожалению, погиб после 10-дневной героической обороны, потому что Малая Локня, по сути, наша малая Брестская крепость, — сказал Хинштейн.

Глава региона добавил, что памятник Чебневу будет открыт в скором времени. Хинштейн также сообщил, что уже докладывал президенту Владимиру Путину о намерении монументально увековечить всех Героев России, погибших на территории Курской области.

Ранее губернатор сообщил, что 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ, нашлись. По словам Хинштейна, было установлено примерное нахождение еще 421 человека. Судьба еще 576 курян пока остается неизвестной.

