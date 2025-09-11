Российские ученые разработали быстрый тест на микоплазменную инфекцию Роспотребнадзор сообщил о создании быстрого теста на микоплазменную инфекцию

Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест на микоплазменную инфекцию, сообщили в пресс-службе ведомства. Он позволяет выявлять в организме человека инфекцию, вызванную бактерией Mycoplasma pneumoniae. Новый тест позволяет получить результаты всего за 25-30 минут, тогда как обычные ПЦР-тесты требуют до двух часов.

Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, микоплазменная инфекция нередко приводит к развитию респираторных заболеваний. Она вызывает в том числе воспаления верхних дыхательных путей и внебольничную пневмонию. При этом передача инфекции происходит по воздуху при контакте с заболевшими.

