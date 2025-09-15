В России ужесточат наказание для самовольно оставивших часть заключенных

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение наказания для подписавших контракт с Минобороны бывших заключенных, которые нарушили его условия. Их предлагают лишать свободы на срок до 12 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статьи 337 УК РФ, 338 УК РФ, 339 УК РФ, — говорится в материалах заседания.

Статьи предполагают наказание за уклонение от исполнения обязанностей военной службы, дезертирство и самовольное оставление части. Изменения касаются заключенных, освобожденных от наказания при подписании контракта с Минобороны.

Ранее стало известно, что бывший сенатор Рауф Арашуков от Карачаево-Черкесии пытался подписать контракт с Минобороны России для участия в СВО, однако ему отказали. Мужчина подавал такие заявления неоднократно. Препятствием стали тяжкие статьи, по которым осужден Арашуков. У бывшего сенатора имеется судимость по статье 210 УК РФ «Создание преступной группы», также он приговорен к пожизненному лишению свободы.