06 октября 2025 в 19:15

Стало известно, сколько заработают французские министры за день работы

Le Monde: министры Франции получат по €28 тысяч за день работы кабмина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Всего за один день работы кабмина министры Франции получат по €28 тыс. (около 2,7 млн рублей), передает Le Monde. По действующим правилам каждый министр, покидая свой пост, имеет право на пособие, равное трехмесячному заработку до налогообложения.

Эта мера действует автоматически и не зависит от продолжительности работы в правительстве. В связи с этим министры, назначенные 5 октября и ушедшие в отставку после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, имеют право на получение пособия, даже если занимали свой пост менее одного дня.

Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке. Глава государства его принял. Лекорню стал самым недолговечным премьером в истории страны, объявив о своем решении через 27 дней после назначения.

До этого сообщалось, что отставка правительства негативно сказалась на рынках: французский фондовый индекс упал на 3%, доходность гособлигаций возросла, курс евро снизился к доллару. Оппозиция готова к досрочным выборам.

