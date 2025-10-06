Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 20:40

Европейцам предрекли зиму без газа

В «Газпроме» усомнились в том, что Европа сможет довести запасы газа до 90%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подземные хранилища газа в Европе заполнены лишь на 82,7%, и доведение этого показателя до целевых 90% становится все менее реальным, сообщает пресс-служба «Газпрома». По данным компании, при сильных холодах нехватка топлива может привести к перебоям в газоснабжении.

ПХГ Европы заполнены только на 82,7%, и доведение этого показателя до целевого — 90% — становится малореалистичной задачей. <...> Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей, — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что по состоянию на 4 октября объем активного газа в европейских ПХГ достиг 83,8 млрд кубометров. Этот показатель оказался на 12,8% ниже уровня прошлого года и занял лишь седьмое место среди значений на ту же дату за весь период наблюдений.

Ранее сообщалось, что в сентябре «Газпром» установил исторический рекорд по поставкам газа российским потребителям. 29 сентября объем поставок достиг 982,1 млн кубометров. Рост потребления, вероятнее всего, связан с похолоданием и началом отопительного сезона в стране.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна продолжит закупать у российского «Газпрома» газ в том же объеме. По словам главы государства, спрос на природный газ только растет.

газ
отопление
Газпром
Европа
