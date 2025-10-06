Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма

Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма Кобахидзе: Зурабишвили вошла бы во дворец президента в случае успеха штурма

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом, заявил телеканалу «Рустави-2» премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, потом политик открестилась от этого.

Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка [оперного певца и политика Пааты] Бурчуладзе, [бывшего генпрокурора Грузии Муртаза] Зоделавы и их друзей (обвиняются в планировании насильственной смены конституционного строя. — NEWS.ru) оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась, — отметил он.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планировали осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации Майдана. По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Ранее стало известно, что участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. Во внутреннем пространстве резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля.