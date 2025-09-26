Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:21

«Внакладе не останется»: Лукашенко сделал заявление о закупке газа у РФ

Лукашенко: Белоруссия будет закупать газ у «Газпрома» в тех же объемах

Владимир Путин и Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Минск продолжит закупать у российского «Газпрома» газ в том же объеме, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также добавил, что сегодня везде есть спрос на природный газ, передает БелТА.

У нас станции, которые были на газе, мы в холодном режиме [поддерживаем работу]. Мы там как раз разместили — майнинг осуществляем и так далее. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. Поэтому мы у «Газпрома» практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что «Газпром» внакладе здесь не останется, — высказался он.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что Украине грозит острая нехватка газа в предстоящий отопительный сезон. По его словам, в квартирах температура может снизиться до 12–14 градусов, а в ряде регионов вероятны перебои с подачей топлива. Он отметил, что единая газотранспортная система и газовые хранилища были неоднократно повреждены.

До этого сообщалось, что Венгрия может потерять около $10 млрд (839,9 млрд рублей) в случае полного отказа от российского газа. Власти говорят об угрозе энергетической безопасности страны.

