Украинцам предрекли 12 градусов в квартирах зимой На Украине зимой температура в квартирах может упасть до 12 градусов

Предстоящая зима на Украине может пройти в условиях серьезного дефицита газа, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко. По его прогнозу, температура в квартирах граждан может опуститься до 12–14 градусов, в ряде регионов не исключены перебои с подачей топлива.

Зима будет очень сложной. Газа у нас мало. Поэтому ожидаю ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель, даст Бог. Мы будем вынуждены сидеть в многоквартирных домах, где температура будет не привычные 17–22 градуса, а 12–14 градусов, и будет снижено давление, возможно, даже отключения газа будут. Потому что у нас поражена объединенная газотранспортная система и газовые хранилища неоднократно, — сказал Попенко.

Эксперт напомнил, что 13,2 млрд кубометров газа, которые собираются закачать в этом году, в прошлом году хватило до февраля. В итоге пришлось докупить топливо в 2–2,5 раза дороже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не станет поставлять в Словакию нефть и газ, имеющие российское происхождение. По его словам, этот вопрос непосредственно обсуждался между политиками.