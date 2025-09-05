Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 18:50

«На этом точка»: Зеленский жестко отказал Словакии в транзите нефти из РФ

Зеленский: Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ из России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

Украина не станет поставлять в Словакию нефть и газ, имеющие российское происхождение, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после встречи со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Ужгороде. По его словам, этот вопрос непосредственно обсуждался между политиками, передает украинское издание «Страна.ua».

Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка, — подчеркнул Зеленский.

Ранее Фицо после встречи с Путиным заявил, что сделал несколько выводов о кризисе на Украине. Он отметил, что намерен озвучить эти выводы и послания президенту Зеленскому в пятницу. Он также добавил, что мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без обсуждения территориальных изменений и осознания невозможности вступления Украины в НАТО.

До этого Фицо заявил, что Украине придется дорого заплатить за то, что она позволила использовать себя в попытке ослабить Россию. Политик также напомнил о своей позиции по невозможности членства Украины в НАТО и в целом возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Киев.

