02 сентября 2025 в 17:31

Словацкий премьер решил поговорить с Зеленским после встречи с Путиным

Фицо пообещал передать Зеленскому ключевые послания Путина о кризисе на Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сделал несколько выводов о кризисе на Украине. В социальной сети Facebook (деятельность в России запрещена) он отметил, что намерен озвучить эти выводы и послания президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу.

Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого военного конфликта. Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому, – написал Фицо.

Премьер добавил, что в ходе разговора с Путиным после официальной части встречи в основном речь шла о конфликте на Украине.

Ранее Фицо заявил, что урегулирование кризиса на Украине невозможно без обсуждения территориальных изменений и осознания невозможности вступления страны в НАТО. Он отверг предложение ЕС выделить €100 млрд на военную технику для Украины, назвав его неудачной шуткой.

Также премьер-министр Словакии заявлял, что использование Украины для ослабления России приведет к серьезным последствиям. Он отметил, что Украина не может стать членом НАТО, и возложил ответственность за ситуацию на руководство страны.

