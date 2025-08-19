Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт

Фицо: ситуация на Украине требует решений по территориальным вопросам

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Урегулировать ситуацию на Украине невозможно без обсуждения территориальных изменений, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет The Guardian. По его мнению, базовым условием для прекращения боевых действий должно стать понимание невозможности вступления Украины в НАТО.

Не менее важно фактическое понимание того, что без обсуждения территориальных изменений на Украине прогресса достичь невозможно, — считает Фицо.

Премьер-министр Словакии также отверг предложение о том, что страны ЕС могли бы участвовать в закупке военной техники для Украины на сумму €100 млрд. По его мнению, это звучит как плохая шутка.

До этого Фицо заявил, что Украине придется дорого заплатить за то, что она позволила использовать себя в попытке ослабить Россию. Политик также напомнил о своей позиции по невозможности членства Украины в НАТО и в целом возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на власти Украины.

Ранее стало известно, что компании Словакии поставляют вооружения Украине. Премьер страны Роберт Фицо заявлял, что в страну не попадает ни одного патрона с государственных складов, однако частные предприятия не подпадают под эти ограничения.

