18 августа 2025 в 16:27

Европейскую страну уличили в тайной продаже оружия на Украине

Politico: Словакия поставляет оружие на Украину вопреки словам Фицо

Компании Словакии поставляют вооружения Украине, рассказал госсекретарь оборонного ведомства страны Игорь Мелихер Politico. Премьер страны Роберт Фицо заявлял, что в страну не попадает ни одного патрона с государственных складов, однако частные предприятия не попадают под эти ограничения, констатировали журналисты.

Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому было бы лицемерно с нашей стороны ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности, — заявил изданию Мелихер.

По его словам, большую часть военной техники Словакия поставляет для Запада. А партнеры самостоятельно определяют ее назначение, добавил госсекретарь.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала признался, что страна поставила Украине 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках специальной программы. Инициатива начала действовать весной 2024 года, она предполагает закупку боеприпасов в третьих странах при финансовой поддержке западных партнеров. Например, Германия выделила на эти цели более €1 млрд.

