Украине придется дорого заплатить за то, что она позволила использовать себя в попытке ослабить Россию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих социальных сетях. Политик также напомнил о своей позиции по невозможности членства Украины в НАТО и в целом возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на киевских властей.

Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить, — указал премьер Словакии.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Фицо уступил Евросоюзу в вопросе санкций против России. Депутат Александр Толмачев выразил уверенность в том, что премьер такой небольшой страны, как Словакия, не мог постоянно сопротивляться всему объединению.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что решение Фицо о согласии на 18-й пакет санкций ЕС против России следует уважать, поскольку он боролся до конца. При этом, по словам сенатора, отношения РФ со Словакией со временем нормализуются.