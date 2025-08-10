Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 00:49

Фицо рассказал, чем Киеву обернутся попытки ослабить Россию

Фицо: Украине предстоит заплатить большую цену за попытки ослабить Россию

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине придется дорого заплатить за то, что она позволила использовать себя в попытке ослабить Россию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих социальных сетях. Политик также напомнил о своей позиции по невозможности членства Украины в НАТО и в целом возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на киевских властей.

Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить, — указал премьер Словакии.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Фицо уступил Евросоюзу в вопросе санкций против России. Депутат Александр Толмачев выразил уверенность в том, что премьер такой небольшой страны, как Словакия, не мог постоянно сопротивляться всему объединению.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что решение Фицо о согласии на 18-й пакет санкций ЕС против России следует уважать, поскольку он боролся до конца. При этом, по словам сенатора, отношения РФ со Словакией со временем нормализуются.

Роберт Фицо
Россия
Украина
Словакия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компании ФРГ могут прекратить производство оружия из-за КНР
Трамп пытается придумать, как позвать Зеленского на Аляску
SHOT сообщил, что ПВО отражает атаку ВСУ на российский город
Трамп хотел вновь прогуляться по крыше, но его планы резко изменились
«Неопытная мать»: в Лейпциге усыпили трех детенышей краснокнижного зверя
Два боксера не пережили турнир в Японии
«Кремль торжествует»: маневр Путина против ультиматума Трампа поразил КНР
Системы ПВО в Абхазии перевели в режим боевой готовности
Президент Колумбии призвал Трампа уважать страну при борьбе с преступностью
«Все провалится»: в Финляндии дали Трампу совет касаемо общения с Зеленским
Диброву ждет слава Бузовой? Кто из звезд стал популярным после развода
Бойцы «Днепра» нашли способ прогнать ВСУ с Запорожского направления
Фицо рассказал, чем Киеву обернутся попытки ослабить Россию
Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю
«Искандер» одним ударом испепелил украинские грузовики с вооружением
Медик назвал необычный симптом нового вируса
Летевший в Петербург самолет вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота
Фицо передал Путину и Трампу пожелания на фоне переговоров
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.